De Nederlandse touroperator Corendon wordt overgenomen door de Zweedse investeerder Triton, die al actief is in de reisbranche met Sunweb Group.

Alleen de luchtvaartmaatschappijen in Turkije en Malta en de hotels van Corendon Hotels & Resorts zijn geen onderdeel van de verkoop, melden beide partijen maandag.

Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Triton is van plan om de activiteiten van Sunweb, dat vorig jaar in handen kwam van de Zweedse investeerder, te fuseren met Corendon.

"De toekomstige fusie van Corendon en Sunweb voelt aan als een natuurlijke en logische stap", verklaart Corendon-topman Steven van der Heijden in een persbericht.

Per Agebäck van Triton Funds zegt als toekomstig eigenaar de culturen van beide bedrijven te willen behouden. "De combinatie creëert ook een sterk platform voor nieuwe investeringen, innovatie en verdere digitalisering."

Van reisbureau naar touroperator

Corendon werd in 2000 opgericht als reisbureau door Atilay Uslu en Yildiray Karaer, maar groeide uit tot een touroperator met eigen hotels en vliegtuigen.

In 2005 lanceerde het bedrijf Corendon Airlines International in Turkije en in 2011 startte het concern met een Nederlands luchtvaartbedrijf. In 2017 werd Corendon Airlines Europe op Malta gestart. Verder heeft Corendon hotels in Turkije en Nederland en op Ibiza en Curaçao.

In 2018 verzorgde Corendon de vakanties voor meer dan 750.000 vakantiegangers. In dat jaar werd een omzet behaald van ruim 515 miljoen euro.