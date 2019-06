Topman Francesco Starace van het grootste energiebedrijf van Europa, het Italiaanse Enel, verwacht dat energie uit schone energie binnen één decennium de economische levensvatbaarheid van steenkool zal doen verdwijnen.

"Het keerpunt voor steenkool is er al in sommige landen en zal ook komen in alle landen in Europa", zegt Starace in een interview met de Britse zakenkrant The Financial Times.

"De vraag is altijd geweest: kunnen de kosten van wind- of zonne-opwekking de kosten van een volledig afgeschreven oude kolencentrale verslaan? Wanneer dat gebeurt, is de oude technologie dood."

Hij hamert erop dat bedrijven in de fossiele-energiebranche realistisch moeten zijn over wat het betekent wanneer ze de concurrentie niet meer aankunnen.

Al langer wijzen deskundigen erop dat die bedrijven in financiële problemen kunnen komen als blijkt dat de voorraden van bijvoorbeeld steenkool minder waard worden. In de Europese Unie werken 185.000 mensen in de koolbranche.