Uber heeft in het eerste kwartaal 1 miljard dollar, omgerekend 898 miljoen euro, verlies geleden. Een jaar eerder boekte het bedrijf toen nog een winst van 3,7 miljard dollar winst. Dat meldt Uber in zijn eerste kwartaalbericht als beursgenoteerd bedrijf.

Dat Uber zo sterk verlieslatend is komt door de vele investeringen die het bedrijf doet. Het techbedrijf achter de bekende taxi-app steekt veel geld in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Ook werd nog niet zo lang geleden dik 3 miljard dollar op tafel gelegd voor de overname van rivaal Careem Networks FZ uit Dubai.

Een jaar terug zou eigenlijk ook sprake zijn geweest van een stevig verlies, ware het niet dat Uber toen veel geld binnensleepte door bezittingen te verkopen. Bezien op operationele basis verdubbelde het verlies ruimschoots. Niettemin is Uber hard gegroeid. De kwartaalomzet ging omhoog van 2,6 miljard naar 3,1 miljard dollar.

Het gaat om definitieve cijfers, want in zijn honderden pagina's tellende document voor de aanvraag van een beursnotering bij beurstoezichthouder SEC in april bracht het bedrijf al voorlopige cijfers naar buiten. Nu zijn er wel wat meer zaken bekend geworden. Zo blijkt dat de omzet in de Verenigde Staten en Canada stevig aandikte, maar dat de opbrengsten in Zuid-Amerika juist flink zijn gedaald.

Volgens financieel topman Nelson Chai lagen de resultaten in het eerste kwartaal aan de bovenkant van de eerder gestelde bandbreedtes. Hij zegt verder signalen te zien dat de prijzenoorlog met concurrenten in sommige landen wat minder hevig aan het worden is, en verwacht dat die trend zal doorzetten in het tweede kwartaal. Ook benadrukte hij dat Uber voorlopig flink zal blijven investeren.

Ubers langverwachte beursdebuut in New York op 10 mei was geen succes. Op de eerste beursdag ging het aandeel meteen al hard omlaag. Beleggers leken nog niet heel erg overtuigd van de mooie beloften van het bedrijf dat Uber ooit goed zal zijn voor een flinke winstmarge.