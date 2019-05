Taxidienst Uber verandert zijn voorwaarden. Net zoals chauffeurs al geweerd worden bij een te lage beoordeling, kunnen passagiers binnenkort ook toegang verliezen tot de dienst als ze zich te vaak misdragen.

"Respect is tweerichtingsverkeer, net als verantwoording", aldus Uber in een verklaring. De nieuwe voorwaarden gelden nu nog alleen in de VS en Canada, later volgen andere landen.

Voordat een passagier daadwerkelijk toegang tot de app verliest, zullen zij eerst een aantal waarschuwingen krijgen. Ook krijgen ze tips over hoe ze hun gedrag kunnen verbeteren: zo wordt vriendelijkheid gewaardeerd en het achterlaten van rommel juist niet. Ook verzoekjes om harder te rijden dan is toegestaan kunnen een slechte beoordeling opleveren.

Het bedrijf denkt dat slechts een klein aantal passagiers iets zal merken van de nieuwe maatregel.