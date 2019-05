Het uitlokken van handelsconflicten is "puur economisch terrorisme", zegt een Chinese diplomaat donderdag over de escalerende handelsoorlog met de Verenigde Staten.

De Chinese onderminister van Buitenlandse Zaken zegt dat China geen voorstander is van harde maatregelen zoals sancties, invoertarieven en protectionisme.

"We zijn tegen een handelsoorlog, maar we zijn niet bang voor een handelsoorlog. Het bewust uitlokken van handelsconflicten is puur economisch terrorisme, economisch chauvinisme, economisch pestgedrag", aldus de Chinese diplomaat over het conflict met de VS.

Hij voegt daaraan toe dat het handelsconflict geen winnaars kent en negatieve gevolgen heeft voor de hele wereldeconomie.

Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China leek de afgelopen maanden enigszins af te koelen, maar is deze maand weer flink opgelaaid. De VS beschuldigt China ervan eerdere beloftes niet na te komen, en heeft nieuwe invoertarieven van 25 procent op 200 miljard dollar aan Chinese producten ingevoerd.

Chinese represailles

De Chinezen hebben op hun beurt ook weer invoertarieven op Amerikaanse producten ingesteld als represaille.

De afgelopen weken hint China er op dat het ook zijn dominante positie als exporteur van zeldzame aardmetalen kan inzetten in het handelsconflict. Dat soort schaarse metalen worden veel gebruikt in bijvoorbeeld smartphones en laptops, maar ook in militaire technologie.