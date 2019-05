In navolging van Shell betaalt ook Philips momenteel geen winstbelasting in Nederland. Verfmaker AkzoNobel betaalt nauwelijks belasting over de winst van het bedrijf. Dat zeiden bestuurders van de twee bedrijven woensdag in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de belastingafdracht van multinationals, meldt de NOS.

Zowel Philips als AkzoNobel verwacht de komende jaren meer winstbelasting te gaan betalen in Nederland. Die zal volgens Raymond de la Court, directeur Benelux bij AkzoNobel, toenemen omdat de bedrijven meer winst verwachten te maken.

Het rondetafelgesprek, waar vertegenwoordigers van onder meer Shell, Philips en AkzoNobel bij aanwezig waren, werd gehouden naar aanleiding van berichtgeving van dagblad Trouw in november. Hieruit bleek dat olie- en gasconcern Shell geen winstbelasting betaalde in Nederland.

Vorige week gaven president-directeur Marjan van Loon van de Nederlandse tak en directeur belastingen Alan McLean in een interview met Elsevier toe dat Shell geen winstbelasting in Nederland betaalt.

De bedrijven beweerden bij het rondetafelgesprek niets fout te doen, omdat ze gewoon volgens de wet handelden. "Als u het hier niet mee eens bent, dan is het aan u om de wet aan te passen. U vertegenwoordigt Nederlanders", zei McLean. "Maar als u de wet aanpast, wees dan wel eerlijk naar de mensen over de consequenties".