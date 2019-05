De Europese Commissie heeft een brief naar Italië gestuurd waarin om uitleg over de verslechterende overheidsfinanciën wordt gevraagd. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie zou hiermee de weg vrijmaken voor verdere maatregelen tegen Rome.

De brief is woensdag verstuurd na een overleg tussen de 28 Eurocommissarissen, aldus een EU-bron.

EU-wetgeving verplicht de Commissie om een brief sturen wanneer de schuld van een land meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product bedraagt en die schuld niet omlaag gaat. Italië moet uiterlijk vrijdag reageren.

Italië is niet het enige land dat zo'n brief krijgt; Frankrijk, België en Cyprus hebben er ook een gehad, maar de Italiaanse situatie is het meest urgent.

De staatsschuld van het land steeg van 131,4 procent van het bbp in 2017 naar 132,2 procent in 2018. De Commissie schat dat die schuld in 2020 op 135,2 procent van het bbp zal liggen. Daarbovenop stijgt het structurele begrotingsoverschot al sinds 2015, terwijl dat volgens Europese afspraken met 0,6 procent van het bbp zou moeten afnemen.

Begrotingstekort groeit, economie niet

Vorig jaar werd er nog een compromis gesloten tussen de Europese Commissie en de Italiaanse regering. Italië mag zijn begrotingstekort ongewijzigd houden, zodat er wat tijd is voor de maatregelen die de regering neemt om de groei aan te zwengelen. Italië heeft het begrotingstekort echter laten oplopen, en bovendien groeit de Italiaanse economie met veel minder dan de beloofde 1 procent.

Eerder deze week riep de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini nog op om de Europese begrotingsregels aan te passen. De overwinning van zijn partij bij de verkiezingen voor het Europees Parlement wijst er volgens hem op dat de "achterhaalde regels" moeten worden heroverwogen.

Ook waarschuwing van de ECB

Eerder op woensdag waarschuwde ook de Europese Centrale Bank (ECB) voor de financiële stabiliteit van de eurozone. Die staat volgens de ECB onder druk door handelsspanningen. Lidstaten met een hoge staatsschuld, zoals Italië, kunnen volgens de centrale bank in de problemen komen als ze zich niet aan de Europese begrotingsafspraken houden.

Woensdag is de rente op de Italiaanse schuld voor de derde dag op rij gestegen. De rente op tienjarige Italiaanse staatsobligaties is met 0,03 procentpunt gestegen tot 2,73 procent.