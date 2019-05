Het aantal overnachtingen in logiesaccommodaties is in het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen tot 18,3 miljoen, 46 procent meer dan in diezelfde periode in 2012. Dat betekent dat het verschil tussen de seizoenen kleiner wordt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het eerste en vierde kwartaal doen het van oudsher slechter dan de maanden april tot en met september. In het eerste kwartaal van 2012 overnachtten in Nederland nog 12,6 miljoen gasten in onder meer hotels, campings en huisjesparken.

In 2018 vond in Nederland 15 procent van de overnachtingen in het eerste kwartaal en 19 procent in het vierde kwartaal plaats. Het tweede en derde kwartaal zaten daar met opgeteld 66 procent ruim boven.

De drie drukste maanden van 2018 waren mei, juli en augustus, die samen goed waren voor 38,5 procent van de overnachtingen. Twintig jaar geleden was het aandeel van de drie beste maanden (toen juni, juli en augustus) nog 46 procent.

"De seizoensfluctuatie wordt bepaald door het aantal overnachtingen in de drie drukste maanden te delen door de overnachtingen van het gehele jaar", legt het CBS uit. "De seizoensfluctuatie kan variëren van 25 tot 100 procent."