De International Air Transport Association (IATA) verwacht dat het tot augustus kan duren voordat de Boeing 737 MAX weer kan vliegen. Dat zegt Alexandre de Juniac, het hoofd van de koepel van luchtvaartmaatschappijen, woensdag.

"We verwachten de komende tien tot twaalf weken nog geen herintrede van de Boeing 737 MAX", zegt De Juniac tegen journalisten in Zuid-Korea. "Maar de beslissing ligt niet bij ons, maar in de handen van toezichthouders."

De brancheorganisatie is van plan om over uiterlijk zeven weken een top met luchtvaartmaatschappijen, toezichthouders en Boeing te organiseren. Op de top zou besproken moeten worden wat er nodig is om het 737 MAX-model weer te laten vliegen.

Het 737 MAX-model van Boeing staat sinds maart wereldwijd aan de grond nadat een vliegtuigcrash in Ethiopië alle 157 inzittenden het leven kostte. Het ging toen om de tweede dodelijke crash van het model in vijf maanden tijd.

Uiteenlopende berichtgeving over mogelijke herintrede

Er is nog veel onduidelijkheid over wanneer het toesteltype weer de lucht in kan. Woensdagochtend zei de CFO van de Indiase luchtvaartmaatschappij SpiceJet dat Boeing verwacht dat de vliegtuigen eind juni of in juli weer de lucht in mogen.

"De tijdlijn die naar ons is gecommuniceerd vanuit Boeing, betekent dat het juli wordt - of eigenlijk zelfs eind juni", aldus Kiran Koteshwar van SpiceJet in een interview met persbureau Bloomberg.

Halverwege mei liet Boeing al wel weten dat de software-update voor de 737 MAX klaarlag en dat het bedrijf inmiddels 360 vlieguren had gemaakt met toestellen met de vernieuwde software.