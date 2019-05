De ov-staking van dinsdag heeft de Nederlandse economie maximaal 400 miljoen euro gekost, stelt het onafhankelijk economisch onderzoeksbureau SEO woensdag in een ruwe schatting op verzoek van BNR Nieuwsradio.

Grootste kostenpost van de staking is de lagere productie van werkenden. Mensen kwamen later op hun werk, omdat ze voor een ander vervoermiddel kozen of in de file terechtkwamen.

Ook lag de productie van werkenden lager, omdat meer mensen vanuit huis werkten. Werkenden zijn thuis minder productief dan op het werk zelf, onder meer omdat overleggen met collega's vanuit huis moeizamer gaat. Thuiswerken heeft geen positieve economische gevolgen gehad vertelt SEO-onderzoeksdirecteur Carl Koopmans tegen NU.nl. "Mensen hebben misschien wel van het uitzicht op de tuin genoten, maar in de zin van geld heeft het niets opgeleverd."

Het economische onderzoeksbureau onderstreept ook de extra kosten van de toenames van files en ongevallen, omdat er meer auto's op de weg waren. Volgens de onderzoeksdirecteur loopt de economische schade van beide gevallen op tot in de tientallen miljoenen.

Het bedrag van 400 miljoen euro is wel een maximumbedrag, benadrukt SEO-onderzoeksdirecteur Carl Koopmans. "De 400 miljoen is een beetje een bovengrens, maar de schade loopt zeker tot in de honderden miljoenen", zegt Koopmans in het radioprogramma.