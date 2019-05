Door de landelijke ov-staking van afgelopen dinsdag hadden taxicentrales het drukker dan op een gewone doordeweekse dag. Amsterdam zag zelfs een verdubbeling van het aantal ritten, maar in Utrecht werd er meer verwacht. Dat blijkt woensdag uit een rondgang van NU.nl.

"Normaal moeten mensen tien tot vijftien minuten wachten, nu was dat maximaal een uur", zegt een woordvoerder van Rotterdamse taxicentrale RTC. Het was de hele dag erg druk, met een piek tussen 9.00 uur 's ochtends en 17.00 uur 's middags.

In Amsterdam zag TCA zelfs een verdubbeling van het gewone aantal ritten op een dinsdag. "De telefooncentrale kon het af en toe niet bolwerken, en was tussen 7.30 uur en 10.00 uur 's ochtends zelfs even overbelast." Daarna was de grootste piek wel voorbij, aldus de centrale.

Taxicentrale Eindhoven zag ook een toename in het aantal ritten, vooral naar Schiphol en Eindhoven Airport. "We hadden zeker wel het dubbele aantal ritten vergeleken met een gewone dinsdag. Vooral de spits was super druk, en we hadden zelfs collega's die naar Duitsland en België moesten rijden."

'We hoefden onze back-up niet in te zetten'

Uber, dat in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven, Haarlem en het Gooi actief is, wil geen specifieke cijfers geven, maar stelt wel dat er "meer drukte dan normaal" te merken was.

Utrecht zag geen extreme drukte. Zo had Taxicentrale City Utrecht meer ritten verwacht: "Het waren er iets meer, vooral langeafstandsritten, maar het viel in totaal toch wat tegen. De back-up die we klaar hadden staan voor extra drukte, hebben we niet hoeven gebruiken."

"Mensen waren voorbereid op de staking, en reden waarschijnlijk mee met collega's of bleven thuis", denkt de woordvoerder.

Meer drukte verwacht in Utrecht

Dat herkent ook het Utrechtse UTC Taxi, die de matige drukte wel zag aankomen. "Als een staking wordt aangekondigd, houden mensen er rekening mee. Als ze het op de dag zelf aankondigen, dan ontploft er bij wijze van spreken een bom. We hadden dus een iets drukkere dag, maar niet extreem explosief."

Wel werden er meer langere ritten geboekt, onder meer naar Schiphol. Daardoor waren auto's ook wat langer weg, en was de wachttijd soms iets langer.