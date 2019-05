Vliegtuigbouwer Boeing heeft tegen een van zijn grootste 737 MAX-afnemers gezegd dat de vliegtuigen in juli weer in gebruik mogen worden genomen, zei de CFO van de Indiase vliegmaatschappij SpiceJet woensdag in een interview met persbureau Bloomberg.

Dit zou veel sneller zijn dan werd verwacht door de industrie. "De tijdlijn die naar ons is gecommuniceerd, betekent dat het juli wordt - of eigenlijk zelfs eind juni", aldus Kiran Koteshwar van SpiceJet in het interview.

Halverwege mei liet Boeing al wel weten dat de software-update voor de 737 MAX klaarlag en dat het bedrijf inmiddels 360 vlieguren had gemaakt met toestellen met de vernieuwde software.

De update moet echter nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Pas daarna mogen de vliegtuigen weer de lucht in. De FAA heeft zo'n week geleden laten weten dat er nog geen datum bekend is en tevens dat er geen haast bij is.

Europese toezichthouders willen zelf onderzoek doen

Europese toezichthouders willen daarnaast het complete systeem van het vliegtuigtype zelf onderzoeken voor de toestellen weer gebruikt mogen worden. Zuid-Korea, China en Canada willen ook hun eigen beslissing nemen over het vliegtuigtype. Verder heeft Indonesië, een van de landen waar een crash plaatsvond, laten weten dat de vliegtuigen wellicht tot 2020 aan de grond zullen blijven.

De 737 MAX-vliegtuigen staan sinds maart dit jaar aan de grond, na twee ongelukken met dit type toestel binnen een half jaar. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Beide ongevallen werden veroorzaakt door een fout in de software, die de punt van het vliegtuig naar beneden bleef drukken.