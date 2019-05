KLM laat mensen die op dinsdag 28 mei bij het bedrijf een vlucht van of naar luchthaven Schiphol hebben geboekt gratis omboeken. Dat laat de luchtvaartmaatschappij maandag weten, naar aanleiding van de grootschalige openbaarvervoerstaking die dinsdag landelijk plaatsvindt.

Ook annuleren is vanwege de ov-acties kosteloos, meldt het persbericht van KLM.

Het gaat alleen om tickets die op of vóór vrijdag 24 mei zijn geboekt. De vertrekdatum van een nieuw ticket mag niet na 7 juni dit jaar zijn. Mensen mogen hun ticket omboeken tot komende vrijdag 31 mei.

KLM: "We adviseren u om alleen naar het vliegveld te komen als dat strikt noodzakelijk is. Als dat mogelijk is, raden we aan om reisplannen aan te passen of uit te stellen. Neem extra reistijd in acht als uitstellen niet kan."

Volgens de maatschappij is het namelijk niet alleen moeilijk om het vliegveld te bereiken met openbaar vervoer, maar zullen ook de wegen rondom Schiphol op dinsdag ernstig belemmerd zijn.

De rechter deed maandag overigens wel de uitspraak dat er ondanks de staking toch openbaar vervoer beschikbaar moet zijn richting het vliegveld. Dit is wel beperkt: in plaats van de gebruikelijke 25 treinen per uur, rijden er tussen Schiphol en Amsterdam slechts 4 per uur.