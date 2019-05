IKEA verlegt de focus van warenhuizen naar online shoppen. Het Zweedse warenhuis komt binnenkort met een nieuwe app waarin online winkelen een stuk makkelijker moet worden.

Met de nieuwe app kunnen gebruikers alvast een huiskamer ontwerpen door de verschillende afmetingen in te voeren en diverse producten in de virtuele ruimte te plaatsen. Die kunnen vervolgens ook weer gekocht worden binnen dezelfde app, vertelt de chief digital officer.

De app zal als eerste in Nederland en Frankrijk verschijnen en wordt daarna uitgebracht in acht andere landen die belangrijk zijn voor het bedrijf.

De enige manier om nu IKEA-producten online te kopen is via de IKEA-website. IKEA bracht in 2017 wel al een virtual reality-app uit, maar daarin kunnen producten niet worden gekocht.

Sinds Jesper Brodin in 2017 aantrad als CEO van moederbedrijf Ingka Group doet het bedrijf hard zijn best om beter in te spelen op e-commerce. Het bedrijf denkt ook na over hoe het zijn warenhuizen buiten de stad beter kan gebruiken als de omzet uit online verkopen stijgt. Zo zou er bijvoorbeeld meer ruimte gebruikt kunnen worden om online bestellingen voor te bereiden.