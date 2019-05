SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-topman Elon Musk, heeft dit jaar al meer dan 1 miljard dollar (zo'n 892 miljoen euro) verzameld bij investeerders. Dit maakte het bedrijf vrijdag bekend.

Het opgehaalde geld wordt gebruikt om een netwerk van duizenden kleine satellieten te financieren dat internetverbindingen overal te wereld mogelijk moet maken.

Musk begon in januari 2019 met het ophalen van investeringen in ruil voor aandelen in het ruimtevaartbedrijf. De aandelen worden niet via de beurs verhandeld.

De financiële middelen zijn van groot belang voor SpaceX, dat in de nacht van donderdag op vrijdag de eerste versie van de Starlink lanceerde. Deze werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ook in Nederland gespot.

Het project moet uiteindelijk bijna twaalfduizend satellieten bevatten die om de aarde vliegen.

Naast SpaceX werkt ook Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, aan een plan om via de ruimte internet aan te bieden.