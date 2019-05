De Amerikaanse beurswaakhond SEC onderzoekt of vliegtuigbouwer Boeing aandeelhouders op de juiste manier heeft geïnformeerd over de perikelen met toestellen van het type 737 MAX, meldt persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden.

Twee keer binnen een half jaar was een 737 MAX betrokken bij een groot ongeluk.

De SEC bekijkt specifiek of investeerders voldoende zijn bijgepraat over de technische staat van de toestellen. Ook wordt gekeken naar de boekhouding om te controleren of de financiële gevolgen van de crashes en de nasleep op de juiste manier zijn weergegeven.

Het onderzoek zou nog in een pril stadium verkeren en vaak genoeg leidt een onderzoek van de SEC niet tot een echte aanklacht. Toch is dit een zoveelste tegenvaller voor het bedrijf.

De 737 MAX is een belangrijk toestel voor Boeing. Vlak na de tweede crash werd besloten vliegtuigen van dat type vooralsnog aan de grond te houden.

Bij de ongelukken in Indonesië en in Ethiopië kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Beide ongevallen werden veroorzaakt door een fout in de software, die de punt van het vliegtuig naar beneden bleef drukken.