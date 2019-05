Het Britse pond staat vrijdagochtend in de plus na de aankodiging van het vertrek van de Britse premier Theresa May. De Britse pond staat rond het middaguur op een plus van ruim 0,2 procent.

Sinds begin deze maand is het pond al bezig met een neerwaardse spiraal. Op 3 mei werd was een pond nog rond de 1,18 euro waard. Vanochtend was dat 1,134 euro, maar inmiddels is het pond teruggeveerd naar een wisselkoers van 1,135 euro.

De Britse premier kondigde vrijdagochtend haar vertrek aan. In juli 2016 nam zij het stokje over van de toenmalige premier David Cameron, die aftrad nadat het Britse volk in een referendum kozen voor de Brexit.

De Brexit is ook de reden waarom May aftreedt: na twee jaar onderhandelen en drie stemmingen in het Lagerhuis lukte het haar niet om een meerderheid van de Britse politici achter haar terugtredingsovereenkomst te krijgen.