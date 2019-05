De inflatie in Japan is in april met 0,9 procent gestegen, de grootste stijging van dit jaar. De stijging is vooral toe te schrijven aan de vakantiereizen die de Japanners massaal hebben geboekt, meldt persbureau Reuters vrijdag.

In maart steeg de inflatie in Japan met 0,8 procent. Japan had in mei een feestdagenperiode van tien dagen, om het aantreden van de nieuwe keizer Naruhito te vieren.

Veel mensen profiteerden van de vrije periode door een reisje te boeken. De kosten voor reizen naar het buitenland namen met 15 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

De 56-jarige Naruhito volgde zijn vader Akihito op als de 126e keizer van het land. De 85-jarige Akihito deed zelf afstand van de troon. Het was de eerste keer in tweehonderd jaar dat een Japanse keizer dit deed, normaal gesproken blijft die aan tot de dood.

Zonder de sterk schommelende prijzen van voedingsmiddelen en energiekosten mee te rekenen, kwam de inflatie in april uit op 0,6 procent. Dat is de grootste stijging sinds juni 2016.