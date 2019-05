Beleidsmakers van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn bezorgd over de hoogte van het huidige inflatiecijfer. Dat blijkt donderdag uit notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB vorige maand.

In de beleidsdocumenten van de centrale bank noemen de beleidsmakers de huidige inflatie "oncomfortabel laag". De zorgen zijn echter niet groot genoeg om direct in te grijpen, stellen de beleidsmakers.

Momenteel ligt de inflatie in de eurozone op 1,7 procent. De ECB streeft naar een inflatieniveau van net geen 2 procent.

In een interview in de Italiaanse krant Corriere della Sera zei DNB-directeur Klaas Knot zondag ook dat de inflatie nog niet op het gewenste niveau lag. "Het enige wat we kunnen doen, is druk op de ketel houden", zei Knot. "We moeten ervoor zorgen dat de economie blijft presteren, geholpen door een hoge bezettingsgraad." Uiteindelijk zullen groeicijfers er volgens hem voor moeten zorgen dat ook de prijzen zullen stijgen.