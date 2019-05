De Europese aandelenbeurzen staan donderdag flink lager. Door oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China, plus tegenvallende industriecijfers van de Duitse economie stonden de beurzen diep in het rood.

De Amsterdamse AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 14.30 uur een verlies van 1,5 procent op 544,42 punten. De grootste verliezer op de beurs was staalbedrijf ArcelorMittal, met een verlies van 3,7 procent. Alle hoofdfondsen stonden in het rood.

De Midkap verloor 2,06 procent. De enige winnaar hier was navigatiebedrijf TomTom. Het aandeel van de navigeerder steeg met 4,4 procent na een omgekeerde aandelensplitsing.

De Duitse DAX-index in Frankfurt daalde met 1,6 procent naar 11.970 punten, de Franse CAC 40-index verloor 1,55 procent en daalde naar 5.295,60 punten. In het Verenigd Koninkrijk waren de verliezen iets kleiner, de aandelenbeurs in Londen verloor 1,2 procent.

Beleggers reageren negatief op het slepende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei woensdagavond (lokale tijd) dat er nog geen nieuwe handelsgesprekken tussen de VS en China op het programma stonden. Daarbij reageren beleggers op de ontwikkelingen tussen Huawei en de VS. De Amerikanen voegde Huawei onlangs toe aan een lijst met bedrijven die beperkt worden in hun zakenrelaties met de VS.

Ook werd er negatief gereageerd op tegenvallende cijfers vanuit de Duitse industrie. Het ondernemersvertrouwen daalde in mei naar het laagste punt in vier jaar, volgens het Duitse onderzoeksbureau Ifo.