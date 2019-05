Het Duitse ondernemersvertrouwen is in mei naar het laagste niveau in vier jaar gedaald. Dat blijkt uit de maandelijkse cijfers van het Duitse onderzoeksbureau Ifo. Het onderzoeksbureau stelt dat het vertrouwen onder ondernemers daalt vanwege de toegenomen handelsspanningen in de afgelopen maand.

De dip in het Duitse ondernemersvertrouwenindex daalde meer dan verwacht naar 97,9 punten. Het Ifo verwachte voor de maand mei een vertrouwensscore van 99,1 punten. In april lag het cijfer nog op 99,2 punten.

"Het ontbreekt de Duitse economie nog steeds aan momentum", zei Ifo-president Clemens bij de presentatie van de ondernemersindex. Voornamelijk het vertrouwen in de dienstensector deed een stap terug, met de grootste achteruitgang sinds april 2013.

De Duitse economie is al langere tijd een zorgenkindje binnen de eurozone, omdat constante economische groei achterwege blijft. In het derde kwartaal van 2018 kromp de Duitse economie en in het laatste kwartaal van het jaar was er sprake van economische stilstand.

Op 15 mei werd bekend dat de Duitse economie licht was gegroeid in het eerste kwartaal van 2019, met 0,4 procent. De Duitse centrale bank zei deze week dat deze cijfers echter duiden op een tijdelijke opleving van de economie, omdat deze groei werd aangejaagd door hogere consumentenbestedingen.

Deze hogere consumentenuitgaven waren volgens de Bundesbank een tijdelijk gevolg van monetair beleid van de centrale bank en is het onderliggende economische beeld van de Duitse economie nog zwak.