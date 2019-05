De IJslandse centrale bank heeft de economische groeiverwachting verlaagd naar een krimp van 0,4 procent in 2019. Eerder voorspelde de centrale bank nog een economische groei van 1,8 procent. Reden voor de groeiverlaging is de krimp van de IJslandse toerismesector, mede door het faillissement van luchtvaartmaatschappij WOW air.

Ook verlaagde de bank de economische groeiverwachtingen voor 2020, naar 2,5 procent van 2,8 procent. Om de economische krimp op te vangen, verlaagde de centrale bank haar belangrijkste rentestand met een half procentpunt naar 4 procent.

"De verslechterde verwachtingen komen voornamelijk door de krimp van de toerismesector en de verlaagde visexporten door de mislukte loddevangst", schreef de centrale bank donderdag.

De toerismesector, die goed is voor bijna 10 procent van de IJslandse economie, heeft door het faillissement van WOW air in maart en de gevolgen van de gestrande Boeing 737 MAX-toestellen van Icelandair een aardige klap gekregen. Hoe erg de toerismesector krimpt, is nog niet bekend.

De explosieve groei van de toerismesector trok de economie van IJsland na de economische crisis juist uit het dal. In 2009 was de sector nog goed voor 3,6 procent van het bbp. In 2013 groeide dit naar 4,5 procent en in de afgelopen vijf jaar verdubbelde dit.

WOW Air kondigde eind maart haar faillissement aan. Net als andere Europese luchtvaartmaatschappijen ging Wow Air gebukt onder stijgende brandstofprijzen en een te grote expansiedrift. Er werd met meerdere potentiële investeerders gesproken, maar telkens zonder resultaat. Ook een mogelijke overname door rivaal Icelandair werd niet voltooid.