In het eerste kwartaal van 2019 is het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouw met maar liefst een kwart afgenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit is het laagste aantal in drie jaar tijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Waar het aantal vergunningen in de eerste drie maanden van 2018 nog op zeventienduizend stond, is dit aantal in 2019 12.500. In het laatste kwartaal van vorig jaar was dit zelfs nog 20.700. Woningtransformaties, waarbij kantoorgebouwen worden omgezet naar woningen, zijn niet in de cijfers meegenomen.

"Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor wat in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden", stelt het CBS.

In 2017 en 2018 werden er in een heel jaar zo'n 70.000 vergunningen voor woningbouw verleend. Tussen 2000 en 2008 was dit zelfs 80.000.

Vooral lagere bouwkosten voor woningen

Ook de vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouw van woningen en bedrijfsgebouwen was lager. De totale bouwkosten van afgegeven vergunningen daalde met 8 procent.

Dat kwam vooral door de bouwkosten voor woningen, die met bijna 17 procent daalden. De vergunde bouwkosten voor de bedrijvensector stegen juist met meer dan 10 procent.

De omzet van de bouwsector nam in het eerste kwartaal wel toe, met 11,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het was ruim tien jaar geleden dat deze omzet zo sterk toenam. Vooral bedrijven met meer dan honderd werknemers profiteerden.

Toename van faillissementen in de bouw

Wel namen de faillissementen toe. In het eerste kwartaal ging het om 114 failliete bedrijven, een toename van 16 procent in vergelijking met de eerste maanden van 2018. Sinds juni is het aantal faillissementen in de bouw elke maand toegenomen.

Het vertrouwen van de sector nam daarbij af. Aan het begin van het tweede kwartaal was het lager dan de twee kwartalen ervoor. Een kwart van de bouwers kampt met een personeelstekort dat de bouwactiviteiten hindert.