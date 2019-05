De prijs van een spijkerbroek zou bijna 33 euro omhoog moeten als de 'verborgen kosten' erbij opgeteld zouden worden, stelt ABN AMRO donderdag in een nieuw rapport.

Hierbij gaat het om de negatieve gevolgen van de jeansproductie, zoals milieuschade en slechte arbeidsomstandigheden en te lage beloning voor kledingarbeiders.

In opdracht van het economisch bureau van de bank werd door het Impact Institute berekend wat de 'ware prijs' van een spijkerbroek zou moeten zijn. Hierbij werd de hele productieketen onder de loep genomen: van katoenplantage tot denimweverij en spijkerbroekenfabriek.

Het instituut maakt onderscheid tussen de externe milieukosten en externe sociale kosten. Bij de denimproductie blijken beide het hoogst: de negatieve impact op de lokale bevolking in India bedraagt hier maar liefst 15,30 euro per spijkerbroek, de impact op de natuur is 5,85 euro.

Intimidatie, onderbetaling en gedwongen arbeid

Bij de jeansproductie in Bangladesh liggen de externe sociale kosten veel hoger dan de milieukosten, respectievelijk 3,15 euro en 0,15 euro per broek. De belangrijkste sociale problemen bij de productie van spijkerbroeken in Bangladesh hebben onder meer te maken met intimidatie en onderbetaling, stelt ABN AMRO.

Om de situatie te verbeteren wijst de bank enkele gebieden voor verbetering aan. Zo moet de gebruikte katoen efficiënter worden geproduceerd, stelt de bank. Ook moet gedwongen arbeid een halt toegeroepen worden. Tevens moeten werkenden een leefbaar loon krijgen, stelt de bank. Tot slot moet de circulariteit verbeterd worden, dus denim van spijkerbroeken moet vaker worden hergebruikt.