De Indiase vliegtuigmaatschappij Jet Airways is dinsdag failliet verklaard door de rechtbank in Noord-Holland, heeft curator Rocco Mulder aan de website voor luchtvaartnieuws Up in the Sky laten weten.

De Nederlandse rechtbank sprak zich uit over het faillissement van de Indiase vliegtuigmaatschappij, omdat Jet Airways een kantoor heeft op luchthaven Schiphol, vertelt Mulder aan Up in the Sky. "Hierdoor is de Nederlandse rechter ook bevoegd een faillissement uit te spreken", zegt de curator.

"Het is wel bijzonder dat zo'n omvangrijk faillissement van een Indiase maatschappij bij een Nederlandse curator terechtkomt", stelt Mulder in gesprek met de website voor luchtvaartnieuws.

Het is niet bekend of het in Nederland uitgesproken faillissement ook voor India geldt. Volgens het Nederlandse recht is het faillissement 'universeel', zegt de curator tegen Up in the Sky. "Maar het hangt ook af van het betreffende land of dat daar ook zo geldt", meent Mulder.

Halverwege april schrapte de luchtvaartmaatschappij al haar vluchten vanwege financiële problemen. Het bedrijf kampt met een schuld van 1,2 miljard dollar (zo'n 1,07 miljard euro) bij de bank. Het concern had gehoopt 217 miljoen dollar te lenen, maar de topman van Jet Airways en de kredietverstrekkers konden het niet eens worden over extra financiële steun.