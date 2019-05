Verzekeraars zien zich genoodzaakt hun premies te verhogen, vanwege een toename van klimaatschade door extremer weer, blijkt woensdag uit een rondgang van de Volkskrant.

Zo meldt Interpolis dat het aantal meldingen van schade aan woningen door hagel of regen vorig jaar ruim 20 procent hoger is uitgevallen dan in 2011.

ASR verhoogt de premies voor de particuliere woonhuisverzekering en zakelijke gebouwenverzekering. SNS laat klanten meer betalen voor de autoverzekering vanwege toenemende hagel- en stormschade.

Het Verbond van Verzekeraars denkt dat premies in bepaalde gebieden zullen stijgen of dat sommige risico's niet meer gedekt zullen worden.

Een bijkomend risico van stijgende premies zou zijn dat sommige mensen afhaken en zich niet meer zullen verzekeren. In dat geval wordt het risico voor de verzekeraar groter, waarmee premies nog verder kunnen oplopen. Verzekeraars zetten daarom ook in op preventieve maatregelen om de schade te beperken, zoals investeringen in 'groene daken' - begroeide platte daken die veel water opnemen.