Shell betaalt geen winstbelasting in Nederland. Dat geven president-directeur Marjan van Loon van de Nederlandse tak en een andere topmanager, Alan McLean, dinsdag toe in een interview met Elsevier.

Ze geven daarmee toe dat de geruchten die al sinds eind november 2018 de ronde deden, kloppen. Trouw schreef destijds dat het oliebedrijf al jaren geen winstbelasting betaalt.

De twee managers zeggen in het nieuwe interview dat dit maar een klein onderdeel van het hele financiële verhaal van Shell is. Het zou volgens hen niet eerlijk zijn om het alleen over dat aspect te hebben. Shell zou op basis van "snippers van informatie" zomaar "aan de schandpaal genageld" zijn door de pers en politiek.

Volgens berekeningen van Elsevier, op basis van bekende cijfers, liep de schatkist in 2016 en 2017 opgeteld 550 miljoen euro winstbelasting mis. Critici vinden het krom dat kleine bedrijven dergelijke belastingen wel betalen, terwijl een grote multinational als Shell het geld mag houden.

'Nederlandse regeringen maakten het mogelijk'

De "fiscale mogelijkheden" die Shell gebruikt, zijn door Nederlandse regeringen ingevoerd om multinationals naar Nederland te halen. Daarom zou er niets illegaals of immoreels aan het handelen van het bedrijf zijn. "Wij betalen eerlijk belasting, zowel naar de letter als naar de geest van de wet", aldus McLean tegen Elsevier.

Bovendien scheelt het de schatkist volgens de managers wel vennootschapsbelasting, maar leveren multinationals Nederland tegelijk veel goede banen op. Andere belastingen, zoals accijnzen, loonbelasting en btw, draagt Shell bovendien gewoon af.

Shell zou overigens ook al jaren geen dividendbelasting betalen in Nederland, door een afspraak met de Belastingdienst. Het bedrijf zette zich daarnaast jarenlang in voor de volledige afschaffing van deze belasting. Dit zou de concurrentiepositie van Nederland en Shell ten goede komen, was de gedachtegang.

'Niets tegen de wet'

Shell liet afgelopen november na de berichten over de winstbelasting alleen weten dat het niets doet wat tegen de wet is. "Onze fiscale afdrachten zijn volledig in lijn met fiscale wet- en regelgeving", aldus een woordvoerder destijds.

Van Loon en McLean zeggen dinsdag dat ze niet eerder met een reactie kwamen omdat ze "slecht gedrag" niet wilden belonen. Hiermee doelen ze op het lekken van vertrouwelijke belastinginformatie door journalisten.