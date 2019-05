De Verenigde Staten komen 'in de niet al te verre toekomst' met sancties op bedrijven die betrokken zijn bij het aanleggen van Nord Stream 2, een gasleiding van Rusland naar Duitsland. Dat kondigt de Amerikaanse energieminister Rick Perry dinsdag aan.

"De weerstand tegen Nord Stream 2 is nog zeer aanwezig in de Verenigde Staten", aldus Perry tijdens een bezoek aan Oekraïne.

Volgens Perry komt er binnenkort een wetsvoorstel dat sancties oplegt aan de bedrijven betrokken bij de pijpleiding, en zal het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat wetsvoorstel ook steunen.

Controversieel binnen en buiten Europa

De Amerikanen zijn tegen de pijpleiding in de Oostzee. Volgens hen versterkt het de invloed van de Russen in de regio. Ook binnen Europa is de pijpleiding controversieel.

Zo is Duitsland is groot voorstander, maar zijn andere landen juist bang dat Europa hiermee afhankelijker wordt van Russisch gas. Volgens de bedrijven betrokken bij de pijpleiding doet Denemarken bovendien zijn best om de boel te vertragen, door geen toegang door de Deense wateren te verlenen.

Gevolgen voor Nederlandse bedrijven

De sancties zullen waarschijnlijk ook gevolgen hebben voor Nederlandse bedrijven. Het project van het Russische staatsbedrijf Gazprom wordt medegefinancierd door vijf Europese energiebedrijven, waaronder Shell. Boskalis en Van Oord zijn ook betrokken bij het project.

Eind vorig jaar waarschuwde de ambassadeur van de VS in Nederland, Pete Hoekstra, al voor de gevolgen voor Nederlandse bedrijven.

"Het is enorm belangrijk voor sommige Nederlandse bedrijven. Als er sancties worden opgelegd, zitten ze met allerlei juridische verplichtingen", zei Hoekstra destijds tegen het radioprogramma De Nieuws BV. "Maar belangrijker: eerst moeten zij besluiten of ze door willen gaan met Nord Stream, en wanneer zij dat doen heeft dat sowieso gevolgen."