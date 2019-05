Antiwitwasspecialisten van Deutsche Bank rapporteerden in 2016 en 2017 meerdere transacties van Amerikaanse president Donald Trump en zijn schoonzoon Jared Kushner. Ze wilden dat de transacties werden doorgegeven aan de nationale toezichthouder, maar hooggeplaatsten bij de bank besloten dit advies niet op te volgen.

De meldingen zijn hierdoor nooit bij de overheid terechtgekomen, meldt The New York Times op basis van vijf voormalige en huidige werknemers van Deutsche Bank. De bank leende in totaal miljarden dollars uit aan de bedrijven van Trump en Kushner, en zou dergelijke lucratieve zakenrelaties vaker in bescherming hebben genomen.

De transacties, onder meer van de inmiddels opgeheven Trump-stichting, werden door banksoftware aangemerkt als verdacht. Bankmedewerkers oordeelden vervolgens dat er een rapportage over de geldstromen naar het Ministerie van Financiën moest worden gestuurd, maar dit werd door hun meerderen niet gedaan.

Deutsche Bank en Trump ontkennen de berichtgeving

Deutsche Bank ontkent de berichtgeving, en zegt dat er nooit verdachte activiteiten zijn achtergehouden. Aandelen van de bank zijn door het nieuws wel zo'n 2,8 procent in waarde gedaald tot 6,65 euro.

Komende donderdag moet Deutsche Bank aandeelhouders te woord staan tijdens de jaarlijkse bijeenkomst, waar ook andere zorgen zoals de mogelijke fusie en de wankele positie van de bank aan bod zullen komen.

Ook Trump heeft op maandag in een stroom tweets het nieuws ontkend. Hij stelt dat hij indertijd zoveel contant geld had dat hij geen banken nodig had, en ontkent dat hij geld uit Rusland ontving.