Het Ierse luchtvaartconcern Ryanair heeft de winst het afgelopen boekjaar met 29 procent zien dalen. De prijsvechter heeft te maken met flinke concurrentie, wat de ticketprijzen onder druk zet.

De winst kwam uit op 885 miljoen euro, tegenover ruim 1,4 miljard euro een jaar eerder.

Het bedrijf vervoerde 139 miljoen passagiers. Dat waren er 7 procent meer dan in het voorgaande boekjaar. Die stijging werd tenietgedaan door de 6 procent goedkopere tickets. Ook de hogere olieprijzen spelen het concern parten.

Ryanair heeft niet-winstgevende bases in Bremen en Eindhoven gesloten en is afgeslankt in Niederrhein, Hahn en op de Canarische eilanden.

Het bedrijf wijst erop dat de hogere olieprijzen, overcapaciteit en lagere ticketprijzen veel luchtvaartmaatschappijen in de Europese Unie de kop hebben gekost, waaronder Germania, VLM en WOW.

Ook staat een aantal bedrijven in de etalage. "We verwachten verdere consolidatie en faillissementen in de winter van 2019 en in 2020", stelt de onderneming.