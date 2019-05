Na enkele weken van herstel is de prijs van de bitcoin vrijdag flink gekelderd. Voor 1 bitcoin betaal je nu rond de 6.550 euro, een daling van zo'n 10 procent binnen 24 uur.

Even na 5.00 uur vannacht lag de prijs van de bitcoin zelfs even rond 6.250 euro, volgens gegevens van Coinbase. Inmiddels is de koers dus weer wat opgekrabbeld.

Na de piek rond de kerst van 2017 (een krappe 15.000 euro) is de waarde van de bitcoin geleidelijk aan steeds minder waard geworden. Sinds eind maart dit jaar is de digitale munt echter weer begonnen aan een flinke opmars. Gisteren bereikte de munt het hoogste punt in een jaar.

Vergeleken met de recente winst valt het verlies van afgelopen nacht nog mee. Op 22 maart stond de koers van de digitale munt namelijk nog rond de 3.400 euro.