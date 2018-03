Ballast Nedam stapt uit baggerwereld

NIEUWEGEIN - Ballast Nedam stapt uit de bagger. Het in financiële problemen verkerende bouwbedrijf wil af van zijn belang van 210 miljoen euro in de baggerdivisie Ballast Ham Dredging (BHD). Het heeft die mogelijkheid door een eerdere afspraak met mede-eigenaar HBG.

Ballast denkt het aandeel binnen drie maanden te verzilveren. Het bedrijf doet noodgedwongen afstand van dit ooit als 'kroonjuweel' aangeduide onderdeel wegens de penibele financiële situatie. De verzilvering levert volgens een woordvoerster van het bedrijf dit jaar een boekwinst op van 60 tot 70 miljoen euro.

Het besluit is geheel tegengesteld aan de eerdere opstelling van Ballast Nedam. Tot augustus liet het bedrijf nog weten de volledige zeggenschap over de baggercombinatie te willen. Ballast en HBG lagen sinds april overhoop over de eigendomsverhoudingen van de gezamenlijke baggerdochter. HBG was overgenomen door het Spaanse Dragados en dat bedrijf kwam vervolgens weer voor korte tijd in handen van het eveneens Spaanse ACS. Ballast maakte zich daardoor zorgen over de toekomst van BHD en eiste het belang van HBG van ongeveer tweederde op. Bestuursvoorzitter R. Kottman wilde koste wat het kost de baggerdivisie behouden wegens de mooie cijfers en de glanzende toekomst.

Ballast maakte pas half augustus bekend genoegen te nemen met het gedeelde belang omdat de positie van HBG inmiddels helder was geworden door de overname van HBG door het Nederlandse BAM NBM.

Om de financiële situatie van Ballast verder te verbeteren schrapt het bedrijf nog eens 160 arbeidsplaatsen extra. Bij een eerdere ronde dit jaar moesten er al honderd mensen uit. Daarvan zijn er al zestig opgestapt. Het gaat vooral om arbeidsplaatsen bij ondersteunende diensten. Die worden overbodig omdat Ballast Nedam de activiteiten in het buitenland grotendeels afbouwt.