Onderzoek naar Deutsche Bank in de zaak rond de Panama Papers heeft woensdag geleid tot meerdere invallen bij banken, belastingadviseurs en vermogensbeheerders in Duitsland, schrijven meerdere Duitse media op basis van het openbaar ministerie in Frankfurt.

De invallen hangen samen met het onderzoek van Duitse aanklagers naar acht "vermogende individuen". Bij deze personen werden ook huiszoekingen gedaan.

"Het doel van de invallen is het vinden van bewijs van inkomsten waar geen belasting over is betaald en te verduidelijken welke zaken zijn gedaan door offshorebedrijven", zei de woordvoerder van de aanklagers in Frankfurt.

Het is niet bekend welke banken, adviseurs en bedrijven zijn doorzocht. Mogelijk wordt daar meer over bekend als de invallen afgerond zijn. Volgens bronnen van persbureau Bloomberg zou Deutsche Bank een van de onderzochte banken te zijn. In totaal zouden er twintig invallen zijn gedaan.

"De onderzoeken zijn niet gericht tegen Deutsche Bank", liet een woordvoerder van de bank weten. "Deutsche Bank werkt mee met het onderzoek van de openbaar aanklager en deelt vrijwillig alle documenten die worden opgevraagd."

In november inval bij Deutsche Bank voor onderzoek naar Panama Papers

De zaak is gerelateerd aan een onderzoek naar de betrokkenheid van Deutsche Bank bij de Panama Papers. Deze naam wordt gebruikt voor documenten van het Panamese trustkantoor Mossack Fonseca die enkele jaren geleden op straat belandden.

Uit die stukken bleek volgens justitie dat Deutsche Bank cliënten heeft geholpen met het optuigen van dubieuze rekeningen in het buitenland. Daarmee zou de bank hebben bijgedragen aan witwassen. Bij een inval in november werden twee medewerkers van Deutsche Bank als verdachten bestempeld.