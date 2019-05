De Duitse economie is na twee kwartalen van economische krimp en stilstand in het eerste kwartaal van 2019 weer gegroeid, met 0,4 procent. Dat blijkt uit een voorlopig cijfer van statistiekbureau Destatis.

Minister van Economie Peter Altmaier noemt de groei woensdag in gesprek met Reuters "een eerste sprankje hoop", maar benadrukt dat het gevaar nog niet geweken is. "De internationale handelsconflicten zijn nog niet opgelost. We moeten alles doen om oplossingen te vinden die vrije handel mogelijk maken."

Volgens marktanalist Oxford Economics zou de zachte winter voor een ietwat optimistisch beeld kunnen zorgen, omdat de bouw hierdoor actiever kon zijn in de eerste drie maanden van het jaar. Ook zou het positieve effect van stimulerende belastingmaatregelen niet het hele jaar blijven duren. De invloed van de handelsconflicten wordt ook genoemd als blijvend gevaar.

Er wordt gesproken van een recessie als er minstens twee opeenvolgende kwartalen sprake is van economische teruggang. Nu de Duitse economie weer groei vertoont, lijkt het gevaar van een recessie - door de krimp van het derde kwartaal en de 0 procent groei in het vierde kwartaal van 2018 - dan ook weer kleiner.

Eurozone groeit naar verwachting

De eurozone zelf groeide naar verwachting; over het eerste kwartaal groeide de economie van het eurogebied met 0,4 procent, zoals eerder al was voorspeld. Voor 2019 verwacht het eurogebied een groei van 1,2 procent.

Over de hele Europese Unie was er over de eerste drie maanden van 2019 sprake van een groei van 0,5 procent in vergelijking met dezelfde periode van 2018. Voor 2019 wordt een groei van 1,5 procent verwacht.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Duitsland in de laatste twee kwartalen van 2018 in recessie was, maar dat is niet correct en is inmiddels aangepast.