Italië is bereid om begrotingsafspraken met de Europese Unie te schenden als dat nodig is om het werkloosheidscijfer te verlagen, zei de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini dinsdag.

"Als we wat afspraken moeten schenden, zoals de 3 procent begrotingstekort of de staatsschuld van meer dan 130 tot 140 procent van het bbp (bruto binnenlands product, red.), dan zijn we daartoe bereid", vertelde hij tijdens een persconferentie.

"Tot we de 5 procent werkloosheid bereiken, geven we uit wat we moeten. Als iemand in Brussel klaagt, is dat niet onze zorg."

In de tweede helft van 2018 was Italië officieel in recessie, maar in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar was herstel te zien met een lichte groei.

In april meldde de Italiaanse regering ook al dat het land het begrotingstekort tot boven het afgesproken niveau wil laten oplopen om de economie te stimuleren.