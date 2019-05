De Braziliaanse voetballer Neymar behoudt het handelsmerk op zijn eigen naam. Dat oordeelt het Europees Hof in een lang slepende zaak tussen de voetballer en de Portugees Carlos Moreira.

Moreira kocht in april 2013 de EU-rechten op de naam Neymar voor kleding, schoenen en hoofddeksels. Het Hof oordeelt dat hij te kwader trouw handelde toen hij de rechten verwierf.

De Portugees heeft altijd volgehouden dat hij niet wist dat Neymar toen een "rijzende ster" binnen het voetbal was. Neymar werd in juni 2013 gepresenteerd bij FC Barcelona.

Volgens het Hof is dat echter niet aannemelijk. Neymar was volgens het Hof al bekend in Europa, onder meer omdat hij toen al in het Braziliaanse nationale elftal speelde. Bovendien is er in Europa, zo schrijft het Hof, "veel over hem gepubliceerd" tussen 2009 en 2012, met name in Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Het Hof stelt verder dat Moreira bovendien over meer dan gemiddelde voetbalkennis beschikt. Eerder probeerde hij namelijk al de rechten te verwerven voor het handelsmerk Iker Casillas, de Spaanse keeper.