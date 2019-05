De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee groeit het bruto binnenlands product (bbp) net zo hard als in het vierde kwartaal van 2018.

Dat blijkt uit een eerste berekening van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Vergeleken met een jaar eerder is het bbp met 1,7 procent gegroeid.

Gecorrigeerd naar het aantal dagen (het eerste kwartaal van dit jaar had een dag minder dan vorig jaar) komt die groei op 1,9 procent uit. Dat is minder dan een jaar eerder, toen de economie nog met 2,2 procent groeide.

Er is in het eerste kwartaal van dit jaar 4,5 procent meer geïnvesteerd in woningen, gebouwen, infrastructuur en machines.

Consumenten besteedden voor het twintigste kwartaal op rij meer dan een jaar eerder. De consumentenbestedingen stegen vergeleken met het eerste kwartaal van 2018 met 0,7 procent. Dat is minder dan een kwartaal eerder, toen lag dat percentage nog op 2 procent.

Consumenten gaven vooral meer uit aan woninginrichting, elektrische apparaten en diensten. Auto's waren minder in trek. Ook de gasconsumptie viel lager uit, door het zachte weer van 2019.