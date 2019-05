De Europese Unie telde vorig jaar 8,9 miljoen IT'ers. Slechts anderhalf miljoen (17 procent) daarvan is vrouw. Nederland zit procentueel gezien precies op dat Europese gemiddelde. Dat maakt het Europese statistiekbureau Eurostat maandag bekend.

Hoewel overal in Europa meer mannen dan vrouwen werken in de IT, zijn er onderling grote verschillen. Bulgarije heeft met 28 procent het grootste aandeel vrouwen in de IT. Hongarije heeft van alle EU-lidstaten het kleinste aandeel vrouwen, met 9 procent.

In Duitsland ligt het aandeel net als in Nederland op 17 procent, België scoort net iets lager (16 procent).

Wereldwijd wordt er al jaren campagne gevoerd om meer vrouwen in de IT te krijgen. Door (oud-)politici, zoals Neelie Kroes, maar soms ook door beroemdheden. Zo noemde actrice Keira Knightley het "een probleem" dat slechts 20 procent van de medewerkers bij Google vrouw is.