Het aantal failliet verklaarde bedrijven is in april een fractie hoger uitgevallen dan in maart, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend.

Er zijn vorige maand drie bedrijven meer op de fles gegaan dan in de voorgaande maand. De trend over de afgelopen jaren noemt het statistiekbureau "redelijk vlak".

In de handel gingen de meeste bedrijven kopje onder. Relatief gezien werden de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca en in de sector vervoer en opslag.

In januari en februari van dit jaar daalde het aantal faillissementen, terwijl het in de twee daaropvolgende maanden iets steeg.

In mei 2013 vertoonde het aantal faillissementen een piek. Vanaf dat moment werd er tot september 2017 een dalende lijn ingezet. In september 2018 werd het laagste niveau sinds 2001 bereikt.