Ook de komende jaren worden er te weinig huizen gebouwd waardoor vraag en aanbod op de woningmarkt niet goed in balans gebracht kunnen worden. Dat concludeert onderzoeksbureau Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) maandag.

Volgens de Nationale Woonagenda van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken moeten er tot 2025 jaarlijks 75.000 woningen bijgebouwd worden. Dat werd de afgelopen jaren niet gehaald en de verwachting is dat dat ook de komende tijd niet het geval zal zijn.

Hoewel de productie toeneemt, werden er in 2018 tienduizend woningen minder gebouwd dan de bedoeling was. Vooral in groeigebieden, zoals Zuid-Holland en Utrecht, blijft de productie achter.

Een van de problemen is dat er te weinig rekening wordt gehouden met uitval, concludeert het EIB. Bouwplannen worden niet snel genoeg concreet gemaakt. Zo is bijna de helft van de plannen nog niet opgenomen in de bestemmingsplannen.

In alle provincies samen zijn tot en met 2024 ruim 300.000 woningen in harde plannen opgenomen. Dat ligt ruim onder de vraag in die periode. Volgens de Nationale Woonagenda zouden er tot en met 2024 in totaal 450.000 huizen bij moeten komen.