Het Duitse chemieconcern Bayer heeft een advocatenkantoor ingehuurd om onderzoek te doen naar de vermeende 'zwarte lijst' van het door Bayer overgenomen bedrijf Monsanto, waarop tegenstanders staan van onkruidverdelger Roundup.

De Franse krant Le Monde schreef afgelopen week dat Monsanto in Frankrijk in het geheim een 'zwarte lijst' had aangelegd met namen van tweehonderd invloedrijke personen, onder wie politici, journalisten en wetenschappers. Zij zouden kritisch zijn geweest over het door Monsanto uitgevonden middel Roundup.

Bayer laat zondag weten dat het begrijpt dat de lijst voor bezorgdheid en kritiek heeft gezorgd. "Dit is niet de manier waarop Bayer de dialoog aan wil gaan met de samenleving en belanghebbenden", stelt het Duitse concern in een verklaring.

Bayer voegt daaraan toe dat het geen aanwijzingen had dat het opstellen van de lijst illegaal was.

Ook Frans OM doet onderzoek naar Bayer

Het Franse Openbaar Ministerie opende vrijdag al een onderzoek naar aanleiding van de berichtgeving in Le Monde. Bayer laat weten volledig mee te werken aan dit onderzoek en de namen op de lijst bekend te maken aan justitie.

Het is de tweede tik in korte tijd die Bayer krijgt te verwerken. In maart besliste een Amerikaanse jury dat het bedrijf 70 miljoen euro moest betalen aan een Amerikaan die zei dat hij kanker op heeft gelopen door Roundup.

De jury in de federale rechtbank van San Francisco oordeelde dat de onkruidverdelger gebrekkig is ontworpen en er niet goed genoeg wordt gewaarschuwd over het kankerrisico.

Critici wijzen al jaren op schadelijke effecten Roundup

Critici wijzen al jaren op de schadelijke effecten van Roundup en het bestandsdeel glyfosaat, omdat het middel kankerverwekkend zou zijn.

De Europese vergunning voor het middel werd in 2017 met vijf jaar verlengd, maar een speciale commissie van het Europees Parlement doet wel onderzoek naar hoe herbiciden worden toegelaten op de Europese markt.