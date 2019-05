De beursgang van Uber vrijdag was een van de slechtste beursgangen ooit. Het aandeel van Uber zakte 8 procent. Aandelen die 's ochtends nog 45 dollar (zo'n 40 euro) per stuk waard waren, leverden 's avonds nog maar 41,57 dollar op. Investeerders hebben miljoenenverliezen geleden. Wat betekent deze beursintroductie voor het bedrijf?

Het was een van de grootste beursintroducties in de Amerikaanse geschiedenis. Uber haalde in totaal 8 miljard dollar op. Oké, dat is minder dan webgigant Alibaba deed in 2014 (25 miljard dollar) en Visa in 2008 (17,9 miljard dollar), maar een stuk meer dan Blackstone Group ophaalde in 2007 (4,1 miljard dollar) en bezorgservice UPS in 1999 (5,5 miljard dollar). Er werden 180 miljoen aandelen verkocht.

Zo slecht klinkt dat niet.

Klopt. Om voor een vliegende start te gaan, koos Uber een openingsprijs van 45 dollar per aandeel, aan de ondergrens van haar eigen aangekondigde marge tussen de 44 en 50 dollar. De reden: nadat concurrerende taxidienst Lyft begin april zijn beursgang maakte, zakte het aandeel - na een flinke stijging van 21 procent - al snel in elkaar. Investeerders klaagden het bedrijf aan, omdat het zijn eigen marktwaarde zou hebben overschat

Maar die 'vliegende start' is dus mislukt?

Precies. Er is door investeerders die aandelen hadden gekocht 617 miljoen dollar verloren, schrijft The Wall Street Journal. Aandelen die 's ochtends nog 45 dollar waard waren, stond aan het eind van de dag op 41,57 dollar. Het is daarmee in absolute aantallen een van de slechtste beursgangen ooit. Volgens economieprofessor Jay Ritter, die ook wel 'Mr. IPO' (Initial Public Offering, of: beursgang) wordt genoemd, was de hoeveelheid geld die investeerders op de dag van de beursgang verloren, het hoogst sinds 1975. Overigens kijkt Ritter in zijn onderzoek niet verder terug dan 1975.

Wiens fout is dat?

Volgens de financieel directeur van Uber, Nelson Chai, was het een "zware dag" voor de financiële markt. De hoofdstrateeg van investeerdersmaatschappij TD Ameritrade zei tegen The Financial Times dat er nog een kater van de beursgang van Lyft was. Ook zou het te maken kunnen hebben met het feit dat Uber al jaren verlieslijdend is. Vorig jaar schreef het 3,7 miljard dollar in de rode cijfers – het grootste verlies voor een Amerikaanse start-up die naar de beurs gaat.

Hoe kan Uber naar de beurs gaan als het geen winst maakt?

Dat is niet ongebruikelijk. Maar liefst 84 procent van techbedrijven die vorig jaar beursgenoteerd werden, waren het jaar ervoor verlieslatend, volgens economieprofessor Ritter. Ook Amazon en Netflix waren bijvoorbeeld jarenlang niet winstgevend. Uber zet juist in op flinke groei – het gaf vóór de beursgang al aan dat het wil investeren en niet per se heel winstgevend wil worden. Het wil vooral z’n marktaandeel vergroten en zich op lange termijn gaan toeleggen op bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s.

Wat betekent dit voor mijn Uber-ritjes?

Lastig te zeggen, maar het is niet uitgesloten dat de ritten in prijs gaan stijgen. Uber is niet langer in private handen, maar eigendom van aandeelhouders. Die willen winsten zien en zullen zich uitspreken over de koers van het bedrijf. Als die druk stijgt, kan het bedrijf besluiten dat ritten duurder worden, om zo zwarte cijfers te schrijven.