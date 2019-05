De prijzen voor internet en tv zijn sinds 2017 met gemiddeld 17 procent gestegen. Afhankelijk van de aanbieder valt de rekening in 2019 zo'n 20 tot 30 euro hoger uit dan het jaar ervoor. Daar staat echter niet altijd sneller internet tegenover, meldt vergelijkingssite Pricewise.

Gemiddeld is de prijsstijging ruim 2 euro per maand. Volgens Pricewise is de tariefverhoging "opnieuw aanzienlijk".

De belangrijkste reden voor de hogere tarieven is de investering in het netwerk om te kunnen voldoen aan de explosieve toename in datagebruik. Bij sommige aanbieders wordt de internetsnelheid tegelijkertijd met wel 25 procent verhoogd. Ook worden inflatiecorrecties opgenomen in de prijzen.

De prijsstijging bij Ziggo is gemiddeld 2,50 euro per maand. Het grootste deel van de klanten krijgt daar sneller internet voor terug, met uitzondering van de oudere abonnementsvormen. Volgens een woordvoerder zijn de hogere prijzen noodzakelijk omdat er steeds hogere eisen worden gesteld aan het internet; het moet veiliger, sneller en vooral meer zijn.

Alle klanten van KPN betalen per 1 juni 1 euro meer per maand. De oudere abonnementen worden fors duurder, met stijgingen tot maar liefst 5,1 procent (tussen de 1,50 euro en 3,50 euro per maand). De internetsnelheid zal ongeveer gelijk blijven. Alleen de snelheid van het duurste pakket en de oude premiumpakketten gaan met 25 procent omhoog.

Bij T-Mobile werd eind vorig jaar alleen een inflatiecorrectie van 1,7 procent doorgevoerd. De prijzen en de internetsnelheid stijgen verder niet.

Kosten blijven waarschijnlijk stijgen door minder concurrentie

Er is steeds minder concurrentie op de telecommarkt. Tele2 en T-Mobile gaan samen verder en KPN heft de merken XS4ALL en Telfort op. Daardoor kunnen consumenten op minder scherpe tarieven rekenen, volgens Pricewise.

Naar verwachting blijven de kosten voor internet de komende jaren stijgen.