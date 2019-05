Nederlandse bloemen- en plantenexporteurs hebben in aanloop naar Moederdag nieuwe exportrecords neergezet. Daarbij profiteerde de branche ervan dat Pasen dit jaar gunstig viel. Moederdag is in diverse landen daarnaast al eerder gevierd.

Volgens de statistieken ging de bloemenexport vorige maand met 19 procent omhoog naar 343 miljoen euro, terwijl planten met 301 miljoen euro goed waren voor een plus van 10 procent vergeleken met april vorig jaar.

"Dit is een nieuw maandrecord en stuwt de exportwaarde in de goede richting", zegt directeur Matthijs Mesken van brancheorganisatie VGB.

Zondag 5 mei werd al Moederdag gevierd in onder andere Spanje, Portugal, Roemenië en Hongarije. De verkopen in aanloop naar die dag verliepen goed. De Franse Moederdag valt dit jaar op 26 mei, dus de impact daarvan is volgens de VGB nog even koffiedik kijken. Succes is in de bloemenbranche altijd erg afhankelijk van het weer.

In Nederland is Moederdag net als in veel andere landen steevast op de tweede zondag van mei. Dat is dus aanstaande zondag. Voor de bloemenbranche is de periode die hieraan vooraf gaat doorgaans een van de drukste periodes van het jaar.