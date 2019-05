Concurrenten proberen franchisenemers van Intertoys weg te lokken van Green Swan, de Portugese investeerder die het bedrijf in maart overnam. Veel van hen zouden ontevreden zijn met de overeenkomst met de nieuwe eigenaar. Dat meldt Het Financieele Dagblad vrijdag.

Een van die concurrenten is Euretco, het moederbedrijf van onder meer sportzaak Intersport, boekenwinkel Libris en doe-het-zelfzaak Hubo. Ook speelgoedketen Top1Toys richt zich op ontevreden franchisenemers. Naar eigen zeggen stapten al meer dan tien franchisers naar hen over.

Bijna honderd franchisenemers zijn nog in onderhandelingen verwikkeld met Green Swan over een nieuw contract. Ongeveer twintig van hen is bezig met een kortgeding tegen het nieuwe Portugese moederbedrijf. Ze zijn ontevreden en voelen zich gedwongen een contract te sluiten met nog veel losse eindjes, aldus het FD.

Op 21 februari werd de speelgoedketen failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. Toen werd al bekend dat meerdere partijen geïnteresseerd waren in Intertoys. Het Portugese Green Swan kocht eerder al Maxi Toys en het Belgische Bart Smit.

Retaildeskundige Paul Moers zegt in het FD: "Ik had aanvankelijk gedacht dat Euretco Intertoys als geheel zou overnemen, maar wat ze nu doen is handiger. Ze richten zich alleen op franchisers, wat veel minder kapitaal vergt."