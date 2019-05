De aandelenbeurzen in zowel de Verenigde Staten als Europa noteerden donderdagavond verliezen door de naderende deadline voor hogere handelstarieven vanuit de VS over Chinese producten. Vrijdag worden de huidige handelstarieven van 10 procent verhoogd naar 25 procent.

De S&P 500 daalde omstreeks 18.30 uur met 1,1 procent naar ruim 2.852 punten. De Dow Jones en technologiebeurs Nasdaq daalden met respectievelijk 1,25 procent en 1,1 procent.

In Europa sloten de beurzen ook in mineur. De Amsterdamse AEX sloot flink lager, met een min van 1,67 procent. De Duitse DAX-index en de Franse CAC 40-index sloten respectievelijk 1,69 procent en 1,93 procent lager.

De handelsspanningen tussen China en de VS zijn deze week verder toegenomen, ondanks dat beide partijen elkaar leken te naderen in de afgelopen maanden.

Zondagavond dreigde de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter met het verhogen van de importtarieven. Woensdag werd hier een mogelijke verklaring voor gegeven, toen persbureau Reuters meldde dat de Chinezen aanpassingen hadden gedaan in het conceptakkoord tussen de twee landen. Later op de dag werden de tariefverhogingen aangekondigd.

Vicepremier Liu He naar VS om te onderhandelen

Donderdag zal de Chinese vicepremier Liu He spreken met de Amerikaanse toponderhandelaar Robert Lighthizer over het mogelijk vervolgen van de onderhandelingen.

Ook kreeg Trump een "prachtige brief" van de Chinese president Xi Jinping en verwacht hij dat de twee leiders elkaar in de komende periode over de telefoon zullen spreken, zei de Amerikaanse president donderdag.

Woensdag stelde Trump nog op een campagnebijeenkomst dat de Chinezen hun handelsafspraken hadden geschonden. "Dat kunnen ze niet doen, dus zullen ze moeten betalen", vertelde hij zijn publiek.