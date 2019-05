De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) onderzoekt een nevenfunctie van NPO-televisiebaas Frans Klein. De commissie bevestigt donderdag aan NU.nl daarover vragen te hebben gesteld.

Aanleiding van de inventarisatie is een artikel van NRC, waarin het dagblad schrijft dat Klein jarenlang directeur was van een Britse brievenbusfirma, terwijl hij ook mediadirecteur van de VARA en later directeur Televisie was. Volgens het dagblad verzweeg Klein dat hij directeur was van brievenbusfirma Bidrio Limited.

De brievenbusfirma was tijdens de werkzaamheden van televisiebaas Klein uitbater van meerdere Thaise restaurants in Amsterdam en Almere. De firma beheert deze restaurants nog steeds.

De nevenactiviteit is volgens NRC tegen het zogeheten compliancebeleid en de gedragscode van de NPO. De omroep ontkent dit en stelt dat de nevenactiveiten van Klein getoetst en goed bevonden zijn. "De aard van de nevenactiviteit is getoetst en conflicteert niet met het werk van directeur Video", stelt woordvoerder Thijs van Soest van de NPO.

De CIPO overziet dat deze gedragscode wordt nageleefd. Volgens deze regels had Klein bij de VARA en later bij de NPO al zijn nevenfuncties moeten opgeven.