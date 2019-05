Eindhoven Airport is een van de meest klantonvriendelijke vliegvelden ter wereld, schrijft claimorganisatie AirHelp donderdag op basis van eigen onderzoek. Alleen de internationale luchthaven van Koeweit en vliegveld Lisbon Portela in Lissabon werden slechter beoordeeld.

Reizigers zijn vooral kritisch over de punctualiteit van vliegtuigen op het vliegveld in Eindhoven. Deze categorie krijgt van de reizigers een 4,9 op een schaal van 10. Punctualiteit wordt zwaar meegerekend in de ranking van AirHelp en telt voor 60 procent van het eindcijfer.

Naast de punctualiteit kijkt AirHelp naar de tevredenheid van vliegtuigpassagiers over servicekwaliteit en claimverwerking. Hier scoort Eindhoven Airport wel naar behoren, met cijfers van respectievelijk 7,8 en 7,1. Hiermee komt het totaalcijfer uit op 5,92, waarmee het Eindhovense vliegveld uitkomt op plaats 130.

Luchthaven Schiphol komt uit in de middenmoot van de ranking. Van de 132 plekken neemt de Amsterdamse luchthaven plek 67 in. Passagiers zijn op Schiphol het minst tevreden over het op tijd komen en vertrekken van vliegtuigen, met een 7,1. Servicekwaliteit en claimverwerking krijgen beiden een 8,0. Het eindcijfer is een 7,48.

Het Qatarese Hamad International Airport was voor het tweede jaar op rij het beste vliegveld van de wereld, stelt de claimorganisatie. Gevolgd door luchthaven Haneda in Tokio en de internationale luchthaven van Athene.