China heeft volgens de Amerikaanse president Donald Trump afspraken geschonden in de handelsgesprekken die het Aziatische land met de VS voert. "Dat kunnen ze niet doen, dus zullen ze moeten betalen", aldus Trump woensdag tijdens een bijeenkomst in Florida.

Afgelopen zondagavond meldde Trump onverwacht dat hij vrijdag hogere importheffingen op Chinese producten zal invoeren. Maar het was de vraag of dit een onderhandelingstactiek was.

China maakte alsnog bekend dat de Chinese vicepremier naar Washington afreist voor verdere besprekingen, maar marktvolgers vragen zich af of beide landen nog tot een akkoord kunnen komen.

Als Trump daadwerkelijk de hogere importheffingen invoert, zal China terugslaan met eigen handelsbelemmeringen.

Importtarieven van 10 procent naar 25 procent

De Amerikaanse president wil de tarieven op 200 miljard dollar aan Chinese goederen die de VS importeert van 10 procent naar 25 procent verhogen. Verder wil Trump op een later moment ook een importbelasting van 25 procent invoeren op de rest van de import.

Een Amerikaanse econoom schreef volgens CNBC dat het onduidelijk is tegen wie de president het woensdag in zijn toespraak had, maar dat financiële markten hier zeker van schrikken.