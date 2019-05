T-Mobile Nederland heeft na de overname van de Nederlandse activiteiten van Tele2 de omzet in het eerste kwartaal met 49 procent zien groeien naar 461 miljoen euro, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

De brutowinst steeg met 18 procent naar 123 miljoen euro, meldt T-Mobile Nederland bij de presentatie van de eerstekwartaalresultaten.

Als de overname van Tele2 buiten beschouwing wordt gelaten, steeg de omzet op jaarbasis met 2,6 procent en nam de brutowinst met 26 procent toe.

T-Mobile Nederland kondigde in december 2017 aan Tele2 over te nemen voor 190 miljoen euro. Begin dit jaar is de overname na groen licht van de Europese mededingingsautoriteiten afgerond. In de nieuwe gezamenlijke onderneming behoudt het Zweedse Tele2 een kwart van de aandelen. De rest is in het bezit van T-Mobile. Tele2 ging onder de vlag van T-Mobile verder.

Glasvezel bij 33.000 woningen en kantoren

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Netherlands, zegt in een toelichting aan NU.nl blij te zijn met de resultaten over het eerste kwartaal. Zo daalde of stagneerde de omzet bij de concurrenten. De stijging van de winst was vooral te danken aan kostenbesparingen.

T-Mobile hoopt in drie jaar tijd 150 miljoen euro aan synergieën te bereiken door de combinatie van beide bedrijven. Dit moet ontstaan door het schrappen van fte's en technologische ontwikkeling.

Abildgaard voegt toe dat T-Mobile veel zal investeren in glasvezelverbindingen. Enkele dagen geleden maakte het concern bekend dat 33.000 woningen en kantoren in de wijk Segbroek in Den Haag glasvezel krijgen.

T-Mobile werkt hierin samen met VolkerWessels Telecom. De T-Mobile-topman kan geen precieze cijfers geven, maar hij zegt "erg agressief" een glasvezelnetwerk op te gaan bouwen.